Число погибших при крушении вертолета под Киевом выросло до 18

В результате крушения вертолета в Броварах Киевской области погибли 18 человек, в том числе трое детей. Число пострадавших возросло до 29, из них 15 — дети, сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

Вертолет упал рядом с детским садом и жилым домом сегодня, 18 января. В числе погибших оказались глава МВД Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь министерства Юрий Лубкович. Эту информацию уже подтвердило правительство Украины.

Причины крушения пока не установлены. Представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что расследование может занять несколько недель.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер