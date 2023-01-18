Премьер Карабаха Варданян отрицает связи с властями России

Государственный министр (премьер-министр) непризнанной Нагорно-Карабахской республики и основатель инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян заявил, что продолжает общение с друзьями из российской элиты, но у него нет официальных связей с Москвой. По его словам, официальные контакты с РФ невозможны, потому что Нагорный Карабах — непризнанная республика. Об этом он рассказал в комментарии газете Financial Times.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Рубен Варданян

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как утверждает FT, «критики» также обвиняют господина Варданяна в том, что он покинул Россию и отказался от гражданства РФ, поскольку не хотел подпасть под санкции Запада. «Если бы это было из-за санкций, я бы поехал в Уругвай. Погода потрясающая, еда дешевая, а футбол отличный. Уехать из России в Арцах (армянское название Нагорного Карабаха.— "Ъ") из-за санкций — это фантазии»,— сказал изданию Рубен Варданян.

В начале сентября Рубен Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. После этого глава НКР Араик Арутюнян предложил господину Варданяну занять пост главы правительства республики. 4 ноября Рубен Варданян вступил в должность.

12 января господин Варданян призвал сохранить российских миротворцев в регионе на десятки лет. Он дал понять, что не согласен с мнением премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который хочет заменить российский контингент международной миссией. Власти Армении начали критиковать российских миротворцев после того, как Азербайджан перекрыл Лачинский коридор — единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению.

Рубен Варданян одним из первых в России получил лицензию для работы на фондовом рынке. Возглавлял инвестиционную компанию «Тройка Диалог», одновременно в 2002–2004 годах был гендиректором, в 2004–2005-м — председателем совета директоров ОАО «Росгосстрах». Активно занимается благотворительностью, реализовал несколько гуманитарных проектов в Армении и содействовал разрешению конфликта в Нагорном Карабахе.

Эрдни Кагалтынов