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Коммерсантъ FM
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Индия может обойти Китай по численности населения уже в 2023 году

Численность населения Индии достигает 1 422 706 266, Китая — 1 425 831 275 человек, следует из данных World Population Review. По ее подсчетам, Индия в течение текущего года может превзойти Китай по численности населения.

Согласно отчету статистической организации, годовой темп прироста населения Китая составит от –0,1% до –0,3%, а в Индии — от 0,69% до 0,92%. С учетом подобных тенденций ООН прогнозирует, что население Китая сократится до 1,2 млрд человек к 2060 году, а население Индии к этому моменту увеличится почти до 1,7 млрд. Ожидается, что население Индии будет продолжать расти по крайней мере до 2050 года.

По данным на сентябрь 2022 года, численность населения мира составляла 7 922 312 800 человек и к ноябрю должна была превысить 8 млрд. Население России оценивалось в 144 704 502 человек. В World Population Review считают, что население России и Японии «значительно сократится» к 2050 году, а в остальных странах за этот период прирост населения продолжится.

Росстат по итогам всероссийской переписи населения 2021 года сообщал, что постоянно проживает в России около 147,2 млн человек. По сравнению с 2010 годом население страны увеличилось на 1,4%. Рост численности населения зафиксирован в 28 регионах, в остальных субъектах число жителей уменьшилось.

По итогам 2022 года рост ВВП Китая замедлился до 3%. Кроме того, в прошлом году население КНР сократилось впервые с 1961 года.

Подробности — в материале «Ъ» «ВВП КНР велел кланяться».

Лаура Кеффер

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