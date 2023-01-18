Число производителей органической продукции в РФ увеличилось в 2022 году на 46%

Количество производителей органической продукции за 2022 году увеличилось со 100 до 146, сообщила ТАСС пресс-служба Роскачества.

По данным ведомства, в настоящее время число действующих сертификатов органической продукции превышает 200. Согласно федеральному закону об органической продукции, вступившему в силу 1 января 2020 года, производители обязаны сертифицировать органическую продукцию и быть включены в Единый реестр производителей органической продукции Минсельхоза России.

Пресс-служба сообщила агентству, что в 2022 году пять регионов зарегистрировали первое производство органической продукции. Среди них — Нижегородская область, Республика Удмуртия, Ленинградская область, Приморский край и Республика Башкортостан. В России первые сертификаты получили производители органического риса, спаржи и некоторых видов ягод, в частности морошки и княженки.

Лидерами по количеству сертифицированной органической продукции в России стали производители зерновых культур (30% от общего количества), овощей (18,3%), животноводческой продукции (16%) и кормов для животных (15%).

Эрдни Кагалтынов