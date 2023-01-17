Автовладельцы теряют контроль

Россияне рискуют лишиться дистанционного контроля над некоторыми иномарками. В СМИ появились данные о неработающих приложениях целого ряда ушедших зарубежных автобрендов. Речь о программах для смартфонов, которые позволяют удаленно управлять определенными функциями машины, например, запускать двигатель, а также открывать и закрывать ее. “Ъ FM” изучил вопрос и выяснил, каких именно брендов коснулись проблемы? И насколько это критично для автомобилистов? Подробности — у Владимира Расулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Мобильные приложения для удаленной работы до недавнего времени делали жизнь автомобилистов заметно комфортнее. Одно нажатие на экране смартфона — и можно уточнить, на месте ли машина, закрыты ли у нее двери и окна, а также сколько бензина осталось в баке. Но владельцы многих иномарок 17 января наверняка напряглись. Некоторые крупные СМИ сообщили, что в России прекратили работать мобильные программы ушедших из страны автопроизводителей. Говорилось о проблемах с Porsche, Jaguar Land Rover, Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Mercedes-Benz.

Впрочем, например, на горячей линии немецкого бренда уточнили, что технические проблемы со входом в их приложение устранили еще на прошлой неделе, и нужно просто его обновить: «Несколько дней назад была размещена последняя версия в App Store или Play Market. Нужно будет обновить приложение, а вход выполнить по почте или телефону через +7. На данный момент никаких технических работ там не проводится».

Говоря о проблемах с автомобильными приложениями, СМИ ссылались на дилерские центры «Автодом» и «Автоспеццентр». Однако они отказались комментировать “Ъ FM” приведенные данные. Трудности с программами для удаленного контроля могут возникнуть в первую очередь у владельцев дорогих иномарок, ведь именно их Евросоюз в рамках санкций запретил поставлять в Россию еще в прошлом году, говорит президент группы компаний Favorit Motors Владимир Попов:

«BMW, Audi, Jaguar, Land Rover. Стоимость автомобиля должна быть от €50 тыс. для того, чтобы он попал в санкционный список. Приложения марок среднего ценового сегмента — Volkswagen, Skoda, Hyundai — работают. Это неподсанкционные товары».

Мобильное приложение пока работает и у российских владельцев автомобилей Kia, говорит председатель совета директоров группы компаний «БН-Моторс» Алексей Подщеколдин. Правда, по его словам, пользуются такой опцией тоже в основном обладатели довольно дорогих машин корейской марки, да и то не все. При этом альтернатива есть, отмечает он:

«У Kia можно было пользоваться таким приложением только на моделях типа Mohave, Carnival. Их ставили процентов 30-40 автовладельцев. Специальные сигнализации, которые обеспечивают и дополнительную охрану, и запуск. Никаких проблем. В сервисе всегда можно поставить такое устройство, и человек будет запускать из дома. И стоит это все недорого — в пределах 10 тыс. руб.»

Приложения удаленного доступа делают использование машины комфортнее, и вынужденный отказ от такой опции, судя по комментариям в соцсетях, мало понравится автовладельцам. Однако это будет не самая большая потеря, говорит гендиректор компании Fresh Auto Денис Мигаль. Его клиенты пока не жаловались на трудности с мобильными программами, рассказал он:

«Если какие-то бренды ушли с российского рынка, любые действия, связанные с обновлением программ, они будут совершать либо по остаточному принципу, либо вовсе игнорировать. Поэтому такой риск остается. С утилитарной точки зрения ничего страшного — будем нажимать кнопочку на ключе, заводить и прогревать руками, а не удаленно. Глобально это ни на что не влияет. Главное, чтобы машина могла нормально обновлять, фиксировать ТО, не совершать каких-то критичных ошибок, которые будут влиять на эксплуатацию».

Автодилеры же в начале года успели сообщить о другой проблеме с иномарками. По их данным, концерны Mercedes-Benz и Volkswagen ограничили россиянам доступ к сервисным программам, которые используются при ремонте и диагностике. Не самая радужная перспектива, особенно если машины останутся еще и вне зоны удаленного доступа.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".