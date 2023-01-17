Путин внес в Госдуму проект о денонсации конвенции о защите прав человека

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект «О прекращении действия в отношении РФ международных договоров Совета Европы». Среди них — конвенция о защите прав человека и основных свобод. Документ направлен председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Госдуме предложено денонсировать конвенцию и 10 протоколов к ней, поскольку, как говорится в законопроекте, с 16 марта 2022 года Россия вышла из Совета Европы.

Конвенция о защите прав человека — международное соглашение между странами—участниками Совета Европы, разработанное и подписанное в 1950 году и вступившее в силу 3 сентября 1953 года. Главное отличие Конвенции от иных международных договоров в области прав человека — существование реально действующего механизма защиты декларируемых прав в виде Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), рассматривающего индивидуальные жалобы.

Членами Конвенции являются все страны Совета Европы. Новые государства-члены обязаны подписать ее при вступлении в Совет Европы и ратифицировать в течение одного года. В России Конвенция и протоколы к ней ратифицированы и действовали с марта 1998 года по 6 марта 2022 года.

Россия была членом Совета Европы с 28 февраля 1996 года и до исключения 16 марта 2022 года. С 16 сентября Россия перестала быть участником Европейской конвенции по правам человека, выйдя из-под юрисдикции ЕСПЧ. В июне президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет России не исполнять любые решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «За Россией числится ЕСПЧ».

Мария Федотова