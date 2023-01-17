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Коммерсантъ FM
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Генсек ОПЕК: влияние санкций на поставки российской нефти оценивать пока рано

Генеральный секретарь ОПЕК Хайтам аль-Гайс считает преждевременными оценки воздействия санкций на поставки нефти из России. Такое мнение он выразил на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова приводит Sky News Arabia.

Хайтам аль-Гайс отметил, что Россия — основной игрок на рынке энергоносителей и заменить объемы нефти, которые поставляла российская сторона, будет нелегко.

Комментируя ситуацию на международном рынке, генсек ОПЕК заявил, что растущий спрос на энергоносители со стороны Китая и Индии способен компенсировать снижение спроса у развитых стран.

После ввода российских войск на территорию Украины европейские страны ввели в отношении России санкции, в том числе ограничивающие экспорт нефти. После введения нефтяного эмбарго и потолка цен на российскую нефть средняя цена марки Urals сократилась на 18,5% и составила $46,82 за баррель.

В ответ на ограничения Россия переориентировала поставки энергоресурсов в Азиатско-Тихоокеанский регион, прежде всего в Индию и Китай. По информации Bloomberg, в январе объемы российского морского экспорта сырой нефти выросли на 30% и достигли рекордного с апреля 2022 года показателя. Тем не менее Минфин прогнозирует, что объем недополученных нефтегазовых доходов бюджета в январе будет на уровне 54,5 млрд руб.

О том, чем грозит России низкая стоимость нефти,— в материале «Ъ» «Бюджету грозит недолив».

Милена Костерева

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