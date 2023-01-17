ИКАР повысил прогноз экспорта пшеницы до 45,5 млн тонн

Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) объявил о повышении прогноза на экспорт пшеницы из России. В этом сельхозгоду (с июля 2022-го по июнь 2023 года) прогноз повышен с 44 млн до 45,5 млн тонн, сказал гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько «Интерфаксу».

По предварительным данным Росстата, в 2022 году Россия собрала 104,4 млн тонн пшеницы. Господин Рылько объяснил пересмотр прогноза тем, что выросла оценка экспорта всего зерна — с 53,5 млн до 55,5 млн тонн.

Российский зерновой экспорт — внешнеторговые операции по продаже зерна, прежде всего, зерна пшеницы в другие страны, традиционная для России статья экспортных доходов.

Ранее компания «Совэкон», которая специализируется на изучении аграрных рынков, повысила прогноз урожая пшеницы на 2023–2024 годы на 0,4 млн тонн, до 86 млн тонн. До этого компания повышала оценку урожая пшеницы в России в 2022–2023 сельскохозяйственному году на 0,9 млн, до 87,4 млн тонн.

В октябре объем поставок пшеницы оценивался в 4–4,4 млн тонн. По итогам июля—сентября экспорт пшеницы оценивается в 10,2 млн тонн, что на 22% меньше, чем годом ранее, и на 14% меньше, чем в среднем за пять лет.

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Мария Федотова