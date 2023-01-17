Центробанк 19 января запустит валютный своп по предоставлению юаней

Банк России (ЦБ) с 19 января запускает инструмент по предоставлению юаней — валютный своп. Ежедневный максимальный лимит по продаже китайской национальной валюты будет установлен в размере 10 млрд юаней.

«Банк России с 19 января 2023 года запускает новый инструмент постоянного действия по предоставлению юаней — сделки своп по продаже юаней за рубли с их последующей покупкой на срок 1 день с расчетами по первой части сделки в дату ее заключения и расчетами по второй части сделки на следующий рабочий день»,— отмечается в пресс-релизе ЦБ.

Рост объемов операций по паре «юань—рубль» происходит на фоне активного расширения прямых расчетов в национальных валютах между российскими и китайскими компаниями. Как уточнил регулятор, валютный своп разработан для ограничения волатильности ставок денежного рынка в случае возникновения временных дисбалансов.

Центробанк установит ежедневный максимальный лимит по валютному свопу в размере 10 млрд юаней. В случае необходимости регулятор будет корректировать этот лимит. Сделки по продаже юаней будут заключаться на торгах Мосбиржи по рабочим дням в режиме безадресных сделок.

Расширять доступные операции в юанях Мосбиржа начала после санкций в отношении российского финансового сектора, которые были введены после начала военной операции на Украине. Накануне, 16 января, Мосбиржа запустила торги первым в России биржевым паевым инвестиционным фондом с расчетами в юанях. Фонд будет инвестировать в номинированные в юанях облигации российских компаний и инструменты денежного рынка с расчетами в китайской валюте.

Подробнее об укреплении юаня на российском фондовом рынке — в материале «Ъ» «Инвесторам подобрали замену».

Милена Костерева