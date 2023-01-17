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Коммерсантъ FM
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Председатель Еврокомиссии: ЕС намерен преодолеть зависимость от Китая в зеленых технологиях

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила на форуме в Давосе промышленный план «Зеленый курс», который будет способствовать привлечению субсидий и поможет ЕС стать климатически нейтральным к 2050 году. Госпожа фон дер Ляйен заявила, что ЕС на 98% зависит от Китая в вопросе зеленых технологий, в том числе в сфере поставок редкоземельных элементов, но намерен преодолеть эту «монополию».

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Arnd Wiegmann, Reuters

«Мы видим агрессивные попытки перетянуть наши промышленные мощности в Китай и другие страны»,— заявила председатель ЕК (цитата по AP). «Европа сегодня на 98% зависит от одной страны — Китая»,— сообщила Урсула фон дер Ляйен, отметив, что необходимо монополию эту преодолеть, в том числе улучшив процесс переработки редкоземельных элементов в Европе (цитата по ТАСС).

«Мы знаем, что у нас есть небольшое окно для инвестиций в чистые технологии и инновации, чтобы занять лидирующие позиции до того, как экономика ископаемого топлива устареет»,— заявила госпожа фон дер Ляйен.

Редкоземельные элементы — группа из 17 элементов, включающая скандий, иттрий, лантан и лантаноиды. Их используют в различных отраслях техники: в радиоэлектронике, приборостроении, атомной технике, машиностроении, химической промышленности, в металлургии и других.

Всемирный экономический форум в Давосе проходит с 16 по 20 января. 22–26 мая 2022 года сессия форума в Давосе впервые с 2020 года состоялась в очном режиме. На форуме в нынешнем году российские бизнесмены не присутствуют, а китайская делегация приехала в сокращенном составе, сообщает Bloomberg.

Подробнее читайте в публикации «Ъ FM» «Российский бизнес оставили дома».

Мария Федотова

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