В Северной Осетии задержали подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

На границе России и Грузии задержан житель одной из стран СНГ, сообщили в пресс-службе УФСБ по Северной Осетии. Задержанный 28-летний мужчина якобы причастен к шпионажу в пользу Украины.

По данным ФСБ, задержание провели при пересечении мужчиной МАПП «Верхний Ларс». Из переписки задержанного в Telegram якобы следует, что он отправлял украинской стороне данные о местоположении военной техники ВС РФ. По версии ФСБ, мужчина пересылал контактному лицу фотографии и видео.

Возбуждено дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж), передает ТАСС.

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