Blizzard вынуждена временно уйти из Китая

Американская игровая компания Blizzard Entertainment вынуждена покинуть китайский рынок. Местный издатель NetEase отказался продлевать лицензионное соглашение с Blizzard, положив таким образом конец сотрудничеству, которое длилось 14 лет. Об этом американская компания сообщила в китайском мессенджере Weibo. В результате уже 23 января китайским игрокам перестанут быть доступными серии игр Warcraft, Diablo, Overwatch, HearthStone и другие продукты Blizzard.

Компании долгое время вели переговоры о возможном продлении лицензионного соглашения, однако они закончились безрезультатно в ноябре прошлого года. «Мы приложили множество усилий и старались с предельной искренностью вести переговоры с Activision Blizzard, чтобы продолжить наше сотрудничество и обслуживать многих преданных игроков в Китае»,— заявил тогда основатель и генеральный директор NetEase Уильям Динг. Американская сторона на прошлой неделе предложила продлить соглашение хотя бы еще на полгода, но и это предложение, как сообщила сегодня Blizzard, в итоге было отвергнуто.

Blizzard еще с конца прошлого года ведет поиск новых партнеров для продажи своих игр в Китае. Однако, по данным South China Morning Post, этот процесс затягивается, и американский разработчик не успеет найти себе нового партнера в Китае до 23 января. А значит, на какое-то время игры компании не будут представлены на китайском рынке. Сама Blizzard уже предложила китайским игрокам новый сервис, чтобы сохранить свой игровой прогресс в продуктах американской студии.

NetEase, в свою очередь, уже фактически распустила шанхайское подразделение, отвечавшее за работу с продуктами Blizzard, сообщает SCMP. По данным источника газеты, в ноябре в этом подразделении работало около 100 человек. После того как стороны не смогли договориться о продлении соглашения в ноябре, большая часть сотрудников покинула компанию. Сейчас там трудятся около десяти человек, которые остаются, чтобы разобраться с логистикой, связанной с приостановкой различных игр, например, с техническими проблемами и обслуживанием клиентов. Но и они покинут подразделение в ближайшие месяцы.

Кирилл Сарханянц