В Москве прощаются с Инной Чуриковой

Несколько сотен человек пришли в храм Христа Спасителя, где сегодня, 17 января, проходит прощание с актрисой Инной Чуриковой. Еще до отпевания, которое началось в 11:00, в храме было более 200 человек, передает ТАСС.

Гроб с телом госпожи Чуриковой установлен в верхней церкви храма. В числе тех, кто пришел проститься с актрисой, — спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. После церемонии Инну Чурикову похоронят на Новодевичьем кладбище.

Инна Чурикова умерла 14 января в возрасте 79 лет. Изначально планировалось провести прощание с ней в театре «Ленком Марка Захарова», но его решили перенести в храм по решению семьи.

О творческом пути актрисы — в материале «Ъ» «Королева вне формул».

Лаура Кеффер