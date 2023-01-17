Тюменский депутат попросил Мишустина лишить Валерия Меладзе звания «Заслуженный артист РФ»

Депутат фракции «Справедливая Россия» Тюменской областной думы Александр Чепик направил премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение лишить певца Валерия Меладзе звания «Заслуженный артист Российской Федерации», а также запретить его концертную деятельность на территории РФ. «Интересный артист Валерий Меладзе — и тут, и там ''Слава героям'' кричит, очень жаль, что в России засело много врагов, которые ''рубят бабки'' на простом трудовом народе, а чуть что — сбегают туда»,— прокомментировал Александр Чепик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как сообщила пресс-служба облдумы, запрос депутат направил вместе с коллегами-парламентариями Владимиром Сысоевым, Евгением Макаренко, Иваном Вершининым и Ларисой Цупиковой 14 января.

Ранее несколько Telegram-каналов распространили видео с новогоднего концерта Валерия Меладзе в Дубае. На нем автор ролика говорит певцу: «Слава Украине», после чего тот убирает микрофон и что-то отвечает. Автор в ответ называет его «красавчиком». Фраза певца не попала на видеозапись. В соцсетях предположили, что господин Меладзе сказал «героям слава».

После публикации видео сенатор Елена Афанасьева заявила, что Валерия Меладзе необходимо лишить российского гражданства, а первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко призвала признать его иностранным агентом и запретить въезд в Россию. Позже депутат Госдумы Андрей Луговой обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать действиям певца правомерную оценку.

Комментируя видео, певец заявил, что не хочет никого ненавидеть и не пытается никому угодить. «Я мечтаю лишь о том, чтобы антагонизм прекратился и между близкими народами установилось согласие. И ради этого я готов отдать все силы»,— добавил господин Меладзе.

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Диана Сунагатуллина