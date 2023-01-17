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Коммерсантъ FM
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Центробанк 13 января продал юани на 3,2 млрд руб.

Центробанк (ЦБ) России 13 января продал на внутреннем рынке юаней на сумму 3,2 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные регулятора.

ЦБ с прошлой пятницы в рамках возобновленного бюджетного правила вернулся к операциям с иностранной валютой на внутреннем рынке. Они проходят на Мосбирже в инструменте «китайский юань—рубль» со сроком расчетов «завтра», то есть на следующий торговый день.

Минфин с 13 января по 6 февраля планирует выставить на продажу иностранную валюту на 54,5 млрд руб. Ежедневный объем интервенций составляет 3,2 млрд руб. Из-за возобновления бюджетного правила курс доллара в январе может опуститься до 65 руб./$, считают аналитики SberCIB Investment Research.

О реакции рубля — в материале «Ъ» «Доллару дали сезонную скидку».

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