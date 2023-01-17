Арестован подозреваемый в гибели двух человек на пожаре в Самаре

Задержан предполагаемый виновник гибели двух человек в результате пожара на ул. Некрасовской в Самаре. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

«Установлено, что к совершению преступления причастен 36-летний житель указанного дома, проживающий в квартире на первом этаже. Со слов соседей, мужчина злоупотреблял спиртными напитками и вел асоциальный образ жизни»,– говорится в сообщении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Суд по ходатайству следователя постановил арестовать подозреваемого. Также установлена предварительная причина пожара. Следствие считает, что происшествие случилось из-за неправильного использования нагревателя, это привело к воспламенению горючей жидкости.

Жилой дом на ул. Некрасовской загорелся в среду утром.

Пламя охватило площадь 800 кв. м. Жильцов эвакуировали. Прокуратура начала проверку. Пламя локализовали.

Сообщалось о том, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Позже было найдено тело женщины 1964 года рождения. Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме погибших на пожаре в Самаре есть два пострадавших.

Георгий Портнов