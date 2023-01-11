Число жертв пожара в центре Самары выросло до двух

Число жертв пожара в центре Самары на ул. Некрасовской увеличилось до двух. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия обнаружили тело женщины 1964 года рождения. Ранее сообщалось о том, что в результате пожара погиб четырехлетний ребенок. Было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Кроме одного погибшего на пожаре в Самаре есть два пострадавших.

Для жителей сгоревшего дома в школе №15 в Самаре развернут пункт временного размещения. В актовом зале администрации Самарского района действует пункт обогрева, в котором находится около 20 человек.

Также чиновники опрашивают жителей на предмет оказания оперативной помощи. В ближайшее время состоится совещание с участием служб соцзащиты города и региона, департамента управления имуществом на тему социальной помощи и маневренного фонда.

По словам главы Самары Елены Лапушкиной, в среду пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Жителям пострадавших квартир будут предоставлены варианты жилья из маневренного фонда, отметила градоначальница. Чиновники намерены помочь погорельцам с переездом.

Жилой дом на ул. Некрасовской загорелся в среду утром. Пламя охватило площадь 800 кв. м. Жильцов эвакуировали.

Андрей Сазонов