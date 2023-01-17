Рублев вышел во второй круг Australian Open

Андрей Рублев обыграл австрийца Доминика Тима в матче первого круга Australian Open. Встреча продлилась 2 часа 10 минут и закончилась со счетом 6:3, 6:4, 6:2 в пользу россиянина.

Во втором круге Рублев встретится с победителем матча между австралийцем Максом Пёрселлом и финном Эмилем Руусувуори.

Australian Open проходит в Мельбурне до 29 января на покрытии «хард». Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль. В январе Рублев стал первой ракеткой России вместо Даниила Медведева.

Подробнее о турнире — в материале «Ъ» «Даниил Медведев придал себе начальное ускорение».

Лаура Кеффер