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Коммерсантъ FM
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Акции СПБ Биржи выросли на 30% за сутки

На фоне публикации отчета о результатах торгов на СПБ Бирже в 2022 году акции площадки сегодня, 16 января, выросли на 29,2%. Максимальная зафиксированная за сутки стоимость ценной бумаги биржи — 159,7 руб.

После открытия торгов акции СПБ Биржи торговались на уровне в 123,6 руб. В 9:00 по мск (за час до начала торгов) на сайте биржи был опубликован итоговый отчет за 2022 год.

В нем отмечается, что компания «планирует завершить 2022 год с прибылью» на фоне общего снижения объема торгов — оборот сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ Бирже упал на 69% год к году, до $122,19 млрд. В текущем году биржа также планирует допустить к торгам не менее 500 гонконгских ценных бумаг и 25 ETF в гонконгских долларах и юанях с листингом в Гонконге, говорится в тексте.

«В 2023 году одной из ключевых задач СПБ Биржи будет продолжение работы, направленной на разблокировку активов СПБ Банка и его клиентов путем вывода этих активов со счетов в НРД на счета в других учетных институтах»,— сообщается в материале на сайте биржи.

В прошлом году СПБ Биржа значительно расширила список акций компаний, торгуемых на Гонконгской фондовой бирже. Ранее сегодня о запуске первого в России БПИФа с расчетами в юанях сообщила Мосбиржа.

Андрей Сапожников

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