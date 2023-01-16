На Кипре арестованы российские вклады на €105 млн

Российские банковские вклады на сумму €105 млн конфискованы властями Кипра, сообщил министр финансов страны Константинос Петридис. Он также рассказал CBS News о процессе изъятия паспортов олигархов, находящихся под санкциями.

«Любая кипрская компания, владельцем которой является олигарх, находящийся под санкциями ЕС, находится под повышенным вниманием. Но часто российские олигархи не указывают свои имена рядом со своими активами»,— передает CBS слова господина Петридиса. Предполагается, что всего на Кипре размещены российские банковские вклады на сумму €5,6 млрд.

В августе 2022 года стало известно, что Кипр лишит гражданства семь иностранных граждан в связи с европейскими санкциями. До 2020 года Кипр рассматривался предпринимателями из России как одна из наиболее привлекательных стран для инвестиций ввиду простого механизма получения «золотых паспортов». По данным Reuters, с 2007 по 2020 год Кипр предоставил гражданство 2886 россиянам.

Андрей Сапожников