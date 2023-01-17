Таежный сбор

Несмотря на почти полное прекращение авиасообщения с Россией, а также использования российского воздушного пространства европейскими авиакомпаниями, спор вокруг платежей за пролеты над Сибирью, который продолжается с середины 2000-х годов, как выясняется, не только остался актуальным, но и приобрел новое значение. Глава профильного директората Еврокомиссии Хенрик Хололей 16 января заявил, что если воздушное пространство РФ когда-нибудь откроется для перевозчиков ЕС, то «транссибирские роялти» должны исчезнуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айгуль Абдуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Айгуль Абдуллина

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Система выплат за полеты над Сибирью — через нее пролегает кратчайший авиамаршрут из Западной Европы в Юго-Восточную Азию — действует с 1970-х годов, ее основным бенефициаром оставался «Аэрофлот». Считается, что в допандемийной реальности этот путь экономил авиакомпаниям около $80 тыс. на парный рейс за счет сокращения полета на четыре-пять часов по сравнению с южным маршрутом.

По данным “Ъ”, за 2019 год «Аэрофлот» получил за транссибирские перелеты более 40 млрд руб., что составило почти четверть от EBITDA всей группы (168,9 млрд руб.) при чистой прибыли в 13,5 млрд. В ковидные времена выплаты упали до 16–17 млрд руб.— и все равно это было хорошее подспорье. Добровольно отказываться от этих денег никто не будет, но вопрос в том, стоит ли держаться за роялти в случае, если предметом торга станет открытие полетов в Европу.

В 2014 году Bloomberg писало, что обсуждаемое на тот момент в РФ закрытие полетов над Сибирью для иностранных авиакомпаний не представляет для них большой угрозы. Эксперты иронизировали, что «это как если бы лицо угрожало, что назло всем отрежет себе нос».

Годы спустя кажется, что с носом остались все. В 2022 году Air France—KLM и другим европейским перевозчикам пришлось прокладывать маршруты в Японию через Казахстан и Монголию, а Virgin Atlantic объявила о закрытии рейсов и офисов в Гонконге после 30 лет присутствия – как раз из-за прекращения полетов над России. Сильнее всего пострадала Finnair, которая годами развивала в Хельсинки хаб для полетов в Азию. Теперь европейцам крайне сложно конкурировать на азиатских направлениях с «ближневосточной триадой»: Emirates, Qatar Airways и Etihad. Перелет из Дубая в Токио занимает 9,5 часа, из Стамбула — 10,5 часа, из Парижа — 14 часов.

Можно порадоваться за хабовые перспективы «дружественных» Турции и ОАЭ, но все-таки хотелось бы снова летать в Европу напрямую. Это помогло бы и российским авиакомпаниям: до пандемии Германия, Италия и Испания входили в топ-5 выездных направлений. Когда и если ситуация нормализируется, можно будет снова угрожать возвращением «пролетных» или ростом ставок за аэронавигацию для иностранцев. Но это потом, когда стороны перестанут подрезать себе носы.