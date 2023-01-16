SuperJob: штамм «кракен» пугает только 10% нижегородцев

Нового штамма коронавируса «кракен» боятся 10% нижегородцев, сообщили в SuperJob по результатам собственного опроса. Две трети респондентов заявили, что их не пугает вирус.

Больше тех, кто опасается нового штамма, среди нижегородцев старше 45 лет (в этой возрастной группе такой ответ дали 17% респондентов) и тех, кто привился более чем полгода назад (13%).

Меньше всех «кракена» боятся нижегородцы, которые выступают против прививок (7%).

Первый случай заражения «кракеном» зафиксирован в России 12 января. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, иммунной защиты после перенесенного коронавируса может не хватить при новом субварианте омикрон-штамма. Вводить ограничения связи с обнаружением «кракена» ведомство не планирует.

Подробнее о новом омикрон-штамме — в материале «Ъ» «Не впускайте "кракена"».

Анастасия Еремина