В канцелярию Нетаньяху отправили подозрительный конверт

В канцелярию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вчера, 15 января, отправили подозрительный конверт, испачканный масляным веществом. Это вызвало подозрения, что внутри могут находиться «опасные материалы», сообщает The Jerusalem Post. После беглого осмотра полицейскими конверт забрали, его передали для проверки Министерству обороны.

Господин Нетаньяху, лидер партии «Ликуд», 29 декабря снова официально возглавил правительство Израиля. Он вернулся на пост премьера во главе блока крайне правых и ультраортодоксальных партий, что вызвало опасения у либеральной части израильского общества. 14 января десятки тысяч человек в Тель-Авиве вышли на протесты против юридической реформы.

Подробности — в материале «Ъ» «Израильтяне грудью встали на защиту Верховного суда».

Лаура Кеффер