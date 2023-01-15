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Коммерсантъ FM
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В канализации Обнинска нашли расчлененное тело

В канализационном люке Обнинска обнаружили тело человека. Об этом сообщили в Следственном комитете по Калужской области. По данным Telegram-канала «112», в канализации лежали полиэтеленовые мешки с частями мужского и женского тел.

«15 января 2023 года в канализационном колодце на улице Любого города Обнинска обнаружено тело человека»,— сообщили в СКР. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ). Личности погибших устанавливаются.

По информации «112», останки человеческих тел обнаружили сотрудники аварийной службы, когда приехали прочистить затор в канализации. Медиапроект также публикует фотографию с места преступления. На ней видны четыре клетчатых баула, которые лежат на дне канализационного колодца.

Анастасия Ларина

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