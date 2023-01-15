В некоторых регионах Перу ввели режим ЧП из-за протестов

В ряде регионов Перу установили режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за протестов в стране. Режим ЧП будет действовать с 15 января по 15 февраля. Об этом сообщило RPP со ссылкой на указ правительства.

Режим ЧП будет действовать в регионах Пуно, Куско, Лима, в конституционной провинции Кальяо, в провинции Андауайлас департамента Апуримак, в провинциях Тамбопата и Тауаману департамента Мадре-де-Дьос, а также в округе Тората, следует из текста указа.

7 декабря 2022 года президенту Перу Педро Кастильо объявили импичмент, а также задержали вместе с женой и детьми. Накануне он объявил о планах провести масштабные политические изменения в стране и созвал новое чрезвычайное правительство.

После объявления импичмента начались массовые протесты сторонников господина Кастильо. Протестующие требуют освобождения арестованного на 18 месяцев Педро Кастильо и отставки Дины Болуарте, которая заняла президентский пост вместо господина Кастильо. Известно, что в ходе протестов погибли как минимум 18 человек. Против госпожи Болуарте ведется предварительное расследование из-за гибели протестующих.

Подробнее о смене власти в стране — в публикации «Ъ» «Взлет и падение по-перуански».

Олеся Павленко