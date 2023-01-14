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Коммерсантъ FM
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Андрей Бабиш и Петр Павел вышли во второй тур выборов президента Чехии

По результатам подсчета данных с 100% избирательных участков бывший чешский премьер-министр Андрей Бабиш и экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел не набрали больше 50% голосов и выходят во второй тур президентских выборов в Чехии.

Как сообщает портал Novinky со ссылкой на Чешское статистическое управление, Петр Павел победил в первом туре, набрав 1 975 056 голосов (35,4%). Андрей Бабиш получил 1 952 213 голосов (34,99%).

На третьем месте оказалась экономист Дануше Нерудова — 13,92% (777 022 голоса), далее идут сенатор Павел Фишер — 6,75% (376 705 голосов), депутат парламента Ярослав Башта — 4,45% (248 375 голосов), сенатор Марек Гилшер — 2,56% (142 908 голосов), предприниматель Карел Дивиш — 1,35% (75 479 голосов) и врач Томаш Зима — 0,55% (30 827 голосов).

Явка избирателей составила 68,24%. Всего на избирательные участки пришли 5 626 824 избирателя. 99,21% голосов признали действительными.

Второй тур выборов президента Чехии состоится 27 и 28 января.

Подробнее по этой теме — в материале «Ъ» «Три фаворита на одну Чехию».

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