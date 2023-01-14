Британия временно отзовет своего посла из Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что Лондон временно отзовет своего посла из Ирана. Это станет ответом на казнь в Иране бывшего чиновника Алирезы Акбари, у которого также было британское гражданство. Власти Великобритании решают, какие еще действия предпринять в отношении Тегерана, сказал господин Клеверли.

«Важно отметить, что наш ответ не обязательно ограничен действиями, о которых я объявил сегодня»,— заявил министр (цитата по Reuters). «Я приму решение после консультаций с моими коллегами в правительстве, какие дальнейшие действия мы можем предпринять»,— сказал он.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже осудил решение иранских властей о казни. Господин Акбари с 2000 по 2008 год занимал пост заместителя министра обороны Ирана. Бывший чиновник был арестован иранскими властями в 2019 году, после чего ему было предъявлено обвинение в шпионаже в пользу MI6. BBC обнародовала аудиосообщение Алирезы Акбари, где он сообщает, что его пытали и заставляли признаваться в преступлениях, которых он не совершал.

Мария Федотова