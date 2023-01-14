В Турции назвали условием мира на Украине «большую сделку» между Россией и Западом

В администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана считают, что конфликт на Украине завершится, только если Россия заключит «большую сделку» с Западом, в первую очередь с США. В противном случае боевые действия «затянутся надолго», заявили в Анкаре.

Представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что сделка «должна будет урегулировать некоторые более крупные геополитические вопросы между Россией и западным блоком».

«Иначе война затянется надолго. Мы увидим повторение того, что мы видели до сих пор. Цена будет еще выше, больше людей погибнет, больше городов будет разрушено»,— сказал господин Калын на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

По его словам, Турция хочет сохранить свою нейтральную позицию, чтобы «собрать стороны вместе» и добиться окончания вооруженного конфликта.

Ранее представитель господина Эрдогана говорил, что дипломатическое разрешение ситуации на Украине должно происходить при участии США и Европы. Он подчеркнул, что мирный план должен учитывать интересы России — иначе он «обернется провалом».

Турция играет посредническую роль между Россией и Украиной с начала военной операции на украинской территории. 29 марта 2022 года российская и украинская делегации провели переговоры в Стамбуле. После этого их диалог был прерван.

О 325-м дне после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек