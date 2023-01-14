Украинский ДТЭК сообщил о повреждении двух ТЭС

На Украине в результате обстрела двух теплоэлектростанций (ТЭС) компании ДТЭК одна из них прекратила производство электроэнергии. Пострадавших в результате атаки нет, сообщает компания в Telegram-канале.

«В результате обстрелов было повреждено оборудование ТЭС. Сразу после окончания атаки энергетики начали оперативно ликвидировать последствия»,— сообщает ДТЭК. Согласно ее заявлению, удар пришелся на турбинное отделение энергоблока станции, был разрушен один из энергоблоков. «Также повреждены другие энергоблоки»,— сообщает компания. Сейчас последствия обстрела устраняются, сообщили в ДТЭК.

ДТЭК — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Ранее на фоне возможной атаки в Киеве, Киевской и Одесской областях применялось экстренное отключение света.

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Мария Федотова