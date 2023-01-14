На выборах президента Чехии лидирует генерал в запасе Петр Павел

Бывший глава военного комитета НАТО Петр Павел лидирует в первом туре выборов президента Чехии по результатам обработки данных с 98,92% избирательных участков. К настоящему моменту господин Павел набрал 35,35% голосов. Об этом сообщает портал Irozhlas со ссылкой на Чешское статистическое управление.

На втором месте — бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с 35,05% голосов. Третьей идет чешский экономист Дануше Нерудова с 13,92%. Остальные кандидаты набрали менее 13%.

Ранее сообщалось о лидерстве на президентских выборах Андрея Бабиша. Он обгонял своего главного соперника Петра Павела с небольшим перевесом.

Выборы президента Чехии прошли 13–14 января. В них приняли участие восемь кандидатов. Если никто из них не сможет набрать больше 50% голосов, то 27–28 января пройдет второй тур.

Подробнее о выборах в Чехии читайте в материале «Ъ» «Три фаворита на одну Чехию».

Дарья Эрозбек