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Коммерсантъ FM
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Экс-премьер Чехии Бабиш лидирует в первом туре президентских выборов

Бывший премьер министр Чехии, глава объединения «Акция недовольных граждан» Андрей Бабиш лидирует в первом туре президентских выборов с 37,8% голосов. Об этом сообщает портал Irozhlas со ссылкой на Чешское статистическое управление.

Андрей Бабиш

Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters

Андрей Бабиш

Фото: David W Cerny, Reuters

Второе место занимает экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел с 32,7% голосов. Остальные шесть претендентов на должность главы республики набрали от 4% до 13% голосов. В итоге Андрей Бабиш и Петр Павел выходят во второй тур выборов, остальные кандидаты — нет.

Президентские выборы прошли в Чехии 13–14 января. В них приняли участие восемь кандидатов. Если никто из них не сможет набрать больше 50% голосов, то 27–28 января пройдет второй тур.

Подробнее о выборах в стране — в материале «Ъ» «Три фаворита на одну Чехию».

Дарья Эрозбек

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