В «Ленкоме» отменили спектакли в связи со смертью Чуриковой

Директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер сообщил об отмене вечернего спектакля сегодня, 14 января, («Безумный день, или Женитьба Фигаро») и спектакля 17 января («Под одной крышей») в связи со смертью актрисы Инны Чуриковой.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Инна Чурикова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Я, как руководитель, отменяю сегодняшний вечерний спектакль, чтобы актеры, которые придут на спектакль, и обслуживающий персонал могли подумать, кого мы потеряли, подумать о ней»,— заявил господин Варшавер ТАСС.

По его словам, 17 января — в день прощания с артисткой — спектакля также не будет. «Во вторник мы будем провожать ее со сцены, где она многие лета работала»,— сказал директор театра.

Народная артистка СССР 79-летняя Инна Чурикова умерла сегодня в больнице. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования ее родным.

Лауреат Государственной премии РФ Инна Чурикова играла в «Ленкоме» с 1975 года. В кино играла с 1960 года. На ее счету более 60 ролей в фильмах и сериалах.

Дарья Эрозбек