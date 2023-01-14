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Коммерсантъ FM
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Пушилин опроверг перенос столицы ДНР из Донецка в Мариуполь

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что информация о переносе столицы республики из Донецка в Мариуполь является ложной. Ранее ее распространили в интернете.

Денис Пушилин

Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Денис Пушилин

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Данное предположение не соответствует действительности. Вопрос не обсуждается даже. Столица Донецкой Народной Республики был и будет — город-герой Донецк»,— написал господин Пушилин в своем Telegram.

Ранее Telegram-канал Brief сообщил, что столицу ДНР перенесут в Мариуполь, как только там завершится стройка. В мае 2022 года Денис Пушилин говорил, что более 60% зданий Мариуполя подлежат сносу, в августе Минстрой заявлял о планах восстановить Мариуполь за три года.

ДНР, в также ЛНР, Херсонская и Запорожская области Украины вошли в состав России в сентябре 2022 года после референдумов.

О том, что происходит на 325-й день после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

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