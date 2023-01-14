Bloomberg: Германия планирует повторно использовать «избыточное тепло» дата-центров

Отработанное тепло, производимое немецкими дата-центрами, может быть повторно использовано для отопления жилых домов. С таким предложением, по данным Bloomberg, выступило правительство Германии, рассчитывающее таким образом уменьшить углеродный след в отрасли и повысить эффективность дата-центров на фоне энергетического кризиса.

«Операторы дата-центров в основном готовы отдавать свое отработанное тепло… Задача здесь состоит в том, чтобы найти кого-то, кто сможет его экономно использовать»,— прокомментировал предложение кабмина Ральф Хинтеманн, старший научный сотрудник исследовательского института Borderstep.

В материале агентства отмечается, что инновационная энергетическая инициатива требует значительных инвестиций в тепловые насосы, поскольку вырабатываемое дата-центрами тепло «далеко не такое горячее, как требуется для большинства сетей централизованного теплоснабжения».

К середине 2025 года во Франкфурте планируют завершить строительство экспериментального жилого квартала Westville, 1300 квартир в котором будут отапливаться за счет отработанной энергии близлежащего дата-центра. Специалисты связывают возможность реализации этого проекта с тем обстоятельством, что дата-центр находится всего в 500 метрах от квартала.

По мнению участников рынка, поправки в немецкое законодательство о дата-центрах могут обязать их операторов соблюдать особые предписания относительно проектирования инфраструктуры и финансирования энергетических систем для отвода отработанного тепла. Это может сказаться на привлекательности Германии как страны с «конкретными» законами о защите данных, благодаря которым в ФРГ ежегодно открываются до 200 дата-центров.

Ранее в январе руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер заявил, что подземные газовые хранилища Германии заполнены больше чем на 90%. По его словам, показатель редко когда находился на этом уровне в январе — потребление газа в стране сократилось на 14%. Это могло произойти на фоне аномально теплой погоды.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Теплая зима пришла на помощь Европе».

Андрей Сапожников