Глава немецкого регулятора сообщил о сокращении потребления газа на 14%

Подземные газовые хранилища Германии заполнены больше чем на 90%, сообщил руководитель Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер. По его словам, показатель редко когда находился на этом уровне в январе. Господин Мюллер отметил, что потребление газа в стране сократилось на 14%.

«Мы за весь 2022 год использовали в общей сложности на 14% газа меньше, чем в 2021 году. Это выдающееся достижение всех, кто экономно его потреблял»,— сказал глава регулятора Bild (перевод по ТАСС).

Господин Мюллер не верит, что зимой что-то может пойти не так по части газоснабжения. По его мнению, после зимы газовые хранилища будут заполнены больше чем на половину. Он не верит, что ФРГ не удастся достичь цели в 40% по итогам холодного периода. «Никогда не говори никогда, но предположение, что мы не достигнем этой цели, нереалистично»,— добавил глава агентства.

В Европе средняя температура в январе может достичь максимального показателя за последние годы, сообщало Bloomberg. Новогодняя ночь в некоторых странах ЕС стала рекордно теплой за всю историю наблюдений. Это позволило странам сильно сократить использование газа

О попытках ЕС справиться с энергокризисом — в материале «Ъ» «Газ пожиже, потолок пониже».

Леонид Уварчев