Премьер Монголии предложил провести конституционную реформу

Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ заявил, что можно «понемногу продвигаться к проведению крупной реформы, которая перепишет конституцию» страны. Он считает, что нужно перейти к классической парламентской республике, передает портал mpress.mn.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Действующая конституция Монголии была принята 13 января 1992 года и закрепила переход к многопартийной системе. Закон предполагает, что Монголия является полупрезидентской, полупарламентской республикой. Президента выбирают на всенародном голосовании, высшим органом власти является однопалатный парламент (Великий хурал).

Господин Оюун-Эрдэнэ представил свою идею на конференции «Политические, экономические и правовые решения — общественный консенсус». Он заявил, что целью принятия конституции 1992 года было построить гуманное гражданское демократическое общество. «Конституция выполнила свою историческую роль мирного социального перехода. Достижения и ошибки последних 30 лет связаны с конституцией. Долг этого времени — объективно оценить прошедшие 30 лет и определить новые 30 лет»,— убежден он.

Премьер-министр Монголии уточнил, что «в прошлом между президентом и премьер-министром было много споров». «Это вопрос чисто системный. Это не зависит от человека. Как президент Монголии — он избирается народом, и (это) возлагает на него большие надежды. Когда дело доходит до выполнения обещаний, нет ни бюджета, ни кабинета»,— утверждает Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ.

Он заявил, что помимо изменения конституции можно внести поправки в действующую редакцию основного закона страны, либо отрегулировать отдельные законы, не затрагивая конституцию. «Наш исторический долг — тщательно обсудить и принять решение с учетом разных точек зрения»,— подчеркнул премьер.

В январе парламент Монголии поддержал восстановление первой столицы Монгольской империи — Каракорума. Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух говорил, что Каракорум может стать новым центром социально-экономического, культурного и духовного развития.

Лаура Кеффер