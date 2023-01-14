Туркмения построит первое в стране хранилище газа

В Туркмении появится первое в стране подземное хранилище газа (ПХГ). О намерении его построить сообщил на заседании правительства вице-премьер Шахым Абдрахманов, курирующий ТЭК. По его словам, ПХГ построят «для обеспечения запасов товарного газа».

Для подготовки технико-экономического обоснования, проектирования, оснащения и строительства ПХГ намерены привлечь международные консалтинговые компании, уточнил господин Абдрахманов. Президент Сердар Бердымухамедов в ответ «подчеркнул важность рационального и эффективного использования газовых ресурсов», а также наращивания сотрудничества «с надежными зарубежными партнерами», его слова передает «РИА Новости».

По запасам природного газа Туркмения входит в первую четверку стран мира вместе с Россией, Ираном и Катаром, отмечает агенство. В апреле 2019 года «Газпром» сообщил о возобновлении контрактных отношений с Туркменией, прерванных в одностороннем порядке с 2016 года. В том же году российская компания заключила контракт на закупку природного газа у государственной компании «Туркменгаз». Контракт рассчитан на пять лет, до 30 июня 2024 года. В рамках него «Газпром» ежегодно получает из Туркмении до 5,5 млрд куб. м газа.

Лаура Кеффер