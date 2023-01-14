Белгородский губернатор сообщил о пожаре в бывшем доме культуры, пострадавших нет

В Корочанском районе Белгородской области произошел пожар на территории бывшего здания Дома культуры и начальной школы, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших среди мирных жителей нет, возгорание тушат.

«Эпицентр пожара находится недалеко от частных домов, жителей этих домовладений временно вывезли на безопасное расстояние»,—написал он в Telegram. Что стало причиной пожара, не уточняется.

Вчера, 13 января, президент Владимир Путин поручил восстановить пострадавшее от обстрелов жилье в приграничных регионах, в том числе в Белгородской области. Господин Гладков говорил, что только в приграничном селе Журавлевка разрушения есть у 283 домовладений, а в Шебекинском городском округе пострадали 409 жилых помещений.

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Лаура Кеффер