Объем наличных денег в обращении в РФ впервые превысил 16 трлн рублей

Объем наличных денег в обращении в России на 1 января составил 16,3 трлн руб., следует из данных Банка России. Этот показатель превысил отметку в 16 трлн руб. впервые за все время публикации данных. По сравнению с 1 декабря 2022 года объем наличных денег в обращении вырос на 788,8 млрд руб.

Регулятор фиксировал резкий рост объема наличных денег в обращении 22 сентября, на следующий день после публикации указа о проведении частичной мобилизации. За сутки объем увеличился на на 132,1 млрд руб. В последний раз это значение было выше 4 марта, когда объем наличности вырос на 151,5 млрд руб. Аналогичная ситуация произошла на следующий день после начала военной операции России на Украине — 25 февраля объем наличных денег в обращении поднялся на 1,39 трлн руб.

Рекордный прирост объема наличных в обращении фиксировался в России в 2020 году на фоне пандемии COVID-19. Тогда показатель вырос на 26% (+2,5 трлн руб.).

Эрдни Кагалтынов