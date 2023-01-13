КГБ Белоруссии передал в Генпрокуратуру дело по обвинению 18 человек в терроризме

Следственное управление Комитета госбезопасности (КГБ) направило в Генпрокуратуру уголовное дело в отношении 18 участников преступной группы, которые совершили в Белоруссии ряд актов терроризма. Генпрокуратура передаст дело в суд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГБ. Все обвиняемые заключены под стражу. Их будут судить в том числе за нападение на дом депутата Олега Гайдукевича.

Фигурантами дела являются: Вадим Прокопьев, Денис Хамицевич, Игорь Чемякин, Виталий Войтехович, Анастасия Войтехович, Владислав Войтехович, Ольга Войтехович, Сергей Лисовский, Алексей Михайлов, Дмитрий Неверкевич, Эдуард Пестрак, Ольга Петух, Николай Рой, Владимир Савенков, Сергей Соколов, Денис Филончик, Павел Чихинский и Петр Юркевич. Господа Прокопьев, Хамицевич и Чемякин заключены под стражу заочно.

Ранее господин Гайдукевич говорил, что уголовное дело о нападении на его дом передано Комитетом госбезопасности в суд, заказчики преступления установлены. По его словам, которые приводит «РИА Новости», 15 человек будут привлечены к ответственности в Минске, трое — заочно.

В 2022 году президент Белоруссии подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс страны. Они предусматривают смертную казнь за покушение на совершение терактов.

Мария Федотова