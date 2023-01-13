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Коммерсантъ FM
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Мосбиржа собирается восстановить объем внешнего рынка облигаций с помощью внутренних ресурсов

В 2023 году Мосбиржа собирается заместить утраченные объемы внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На бирже также собираются развивать замещающие облигации и бонды в юанях. Об этом сообщил глава департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков.

«По сути дела, мы имеем на сегодняшний день закрывшийся внешний контур привлечения долгового капитала. И нам с вами в новом, наступившем году предстоит при помощи возможностей инфраструктуры Московской биржи и инфраструктуры депозитарного учета восстанавливать емкость утраченного внешнего рынка за счет внутренних ресурсов. На этом мы планируем сосредоточиться в наступившем 2023 году»,— сказал Глеб Шевеленков в интервью Cbonds.

Глеб Шевеленков добавил, что в 2022 году на Мосбирже зафиксировали большие объемы привлечения. По его словам, к концу года Минфин смог привлечь 3 трлн руб. на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ), что на 24% больше итогов 2021-го. Господин Шевеленков дополнил, что объемы размещения корпоративных облигаций сократились на 20% в годовом выражении, до 2,7 трлн руб.

«В итоге у нас общий объем долгового рынка по итогам 2022 года вырос на 13% и достиг практически 39 трлн рублей»,— заключил Глеб Шевеленков.

С 2021 года на Мосбирже торгуется 21 выпуск замещающих облигаций от семи эмитентов и 14 выпусков бондов в юанях от восьми эмитентов.

В 2022 году совокупный объем торгов на Мосбирже вырос на 4,5%, до 1,1 квадриллиона руб. Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями сократился до 19,6 трлн руб. против 22,4 трлн руб. в 2021 году. Среднедневной объем торгов в этом сегменте уменьшился с 88 млрд руб. в 2021 году до 77,6 млрд руб.

Подробнее о ситуации на рынке — в материале «Ъ FM» «Мосбиржа открылась ростом».

Олеся Павленко

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