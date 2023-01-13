В новогодние праздники Кольцово обслужило почти 200 тысяч пассажиров

Международный аэропорт Кольцово (управляется УК «Аэропорты Регионов») в Екатеринбурге обслужил свыше 192 тыс. пассажиров в новогодние праздники с 29 декабря по 8 января. Как рассказали в пресс-службе аэропорта, в аналогичный период год назад услугами аэропорта воспользовались 178,3 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Самым напряженным днем в работе аэропорта стало 30 декабря. Тогда на рейсах из Кольцово было обслужено 20,1 тыс. пассажиров, российскими и зарубежными авиакомпаниями было выполнено 155 пассажирских рейсов на прилет и на вылет. Этот показатель суточного пассажиропотока стал рекордным в истории аэропорта в зимний период.

Самыми популярными направлениями по России стали Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Из зарубежных в топ вошли Анталья, Дубай, Стамбул, Ереван, Гоа, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Пхукет и Шарджа.

В праздничные даты пассажирам аэропорта Екатеринбурга были доступны 75 внутрироссийских и зарубежных направлений. Рейсы из Кольцово выполняли 32 авиакомпании, в том числе 12 – иностранных.

Подробнее о том, где екатеринбуржцы провели новогодние праздники — в материале «Ъ-Урал» «"Европа как туристическое направление для нас потеряна"».

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