«Европа как туристическое направление для нас потеряна»

Самыми популярными зарубежными направлениями из Екатеринбурга в новогодние праздники стали Египет, Турция и ОАЭ, а также Сочи и Москва. По словам участников туристического рынка, цены на некоторые направления были снижены из-за окончания сезона. По мнению экспертов, в начавшемся году популярность сохранят традиционные направления, а также будет восстанавливаться медицинский туризм. Участники рынка надеются, что для уральцев вновь станет доступно прямое авиасообщение с Китаем и Вьетнамом.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Египет популярен среди уральцев даже вне сезона

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Египет популярен среди уральцев даже вне сезона

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с прямыми перелетами из Екатеринбурга стали одними из самых популярных зарубежных направлений среди уральцев в новогодние праздники. По словам директора офиса «Слетать.ру» в Екатеринбурге Екатерины Аникиной, эти направления были доступны по достаточно выгодным ценам из-за сезонности, так как сейчас там опустилась температура воздуха и возможны ветра.

Популярность этих стран подтвердила исполнительный директор турагентства «Туристико» Вероника Семина: «20 декабря стартовая цена тура в Хургаду (Египет) с вылетом 25 декабря на 10 ночей была 82 тыс. руб. на двоих взрослых с новогодним ужином». Она добавила, что уральские путешественники также выбирали Таиланд, Шри-Ланку и Индию. По ее словам, турпакеты на Пхукети в Паттайю начинались от 150–160 тыс. руб. на двоих, на Шри-Ланку — от 160–180 тыс. руб.

Как отметили представители местных турфирм, в начале 2023 года туристы были обеспокоены новостями о том, что для въезда в Таиланд будут необходимы сертификаты о вакцинации от COVID-19. Уже 9 января появилась информация, что сертификаты все-таки не требуются.

«Начало 2023 года и конец 2022 года показали, что международный туризм есть, и это очень важно. У нас открылись Египет, Таиланд, хотя и с небольшими проблемами»,— подчеркнул глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

Из российских направлений уральские путешественники чаще приобретали новогодние туры в Сочи. Цена турпакета на российское побережье начиналась от 19 тыс. руб. на двоих, в Калининградскую область — от 59 тыс. руб., в Минеральные Воды — от 40 тыс. руб.

Как рассказала «Ъ-Урал» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова, в новогодние праздники топ городов по авиабронированию возглавили Москва с долей 42,2%, Санкт-Петербург (22,4%) и Сочи (14,2%). В топ-5 вошли Минеральные Воды (3,7%), а также Омск и Калининград, на которые пришлось по 1,4% авиазаказов. «Популярность столицы снизилась на 27,6% относительно прошлых зимних каникул. Сочи, располагавшийся на втором месте, хоть и переместился на третью строчку в 2022 году, но стал популярнее на 30%. Доля авиазаказов в Северную столицу выросла в 2,3 раза. За год стоимость перелета из Екатеринбурга в другие города страны снизилась более чем на 1 тыс. руб., с 7,5 тыс. руб. на пассажира в одну сторону до 6,45 тыс. руб.»,— рассказала госпожа Шелехова.

По словам господина Мальцева, в 2023 году будет восстанавливаться медицинский и оздоровительный туризм, а также появляется надежда на открытие прямых рейсов в азиатские страны. Так, Китай с 8 января начал постепенное открытие страны: гражданам позволили более свободно путешествовать в другие страны, для прибывающих в Китай отменили карантин. «Крайне важно восстановление рейсов на остров Хайнань (Китай), он бы вполне мог быть круглогодичным, в Пекини другие города. Перспективными направлениями являются прямые авиасообщения с Вьетнамом, Шри-Ланкой, Индией. Думаю, что в 2023 году Европа как туристическое направление для нас потеряна»,— резюмировал Михаил Мальцев.

Мария Игнатова