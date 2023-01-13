Армения попросила G20 надавить на Азербайджан из-за Лачинского коридора

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что страны G20 должны оказать давление на Азербайджан, чтобы страна разблокировала Лачинский коридор. Его слова приводит пресс-служба армянского МИДа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арарат Мирзоян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Арарат Мирзоян

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Непрекращающиеся провокации и агрессивные действия Азербайджана показывают, что отсутствие надлежащих механизмов ответственности лишь побуждает Азербайджан сомневаться в решимости и готовности международного сообщества действовать. В настоящее время нашим международным партнерам, в том числе членам G20, необходимо оказать четкое давление на Азербайджан, чтобы он прекратил бесчеловечную блокаду народа Нагорного Карабаха и вернулся за стол переговоров»,— сказал Арарат Мирзоян на саммите «Голос Юга».

Лачинский коридор закрыли для проезда из-за протеста граждан Азербайджана 12 декабря. Это единственный горный маршрут, соединяющий Нагорный Карабах и Армению, по нему в регион доставляют продовольствие. В коридоре также дислоцированы российские миротворцы. Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял их в невыполнении своих обязательств. При этом премьер-министр непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубен Варданян дал понять, что он не согласен с критикой российской миротворческой миссии и призвал сохранить ее на десятки лет.

30 декабря Армения обратилась Международный суд ООН, страна просит обязать Азербайджан разблокировать Лачинский коридор.

Подробнее о ситуации — в публикации «Ъ» «Армения подыскивает миротворцев».

Олеся Павленко