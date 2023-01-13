МИД России выступает против посредников в переговорах с Украиной

Директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук заявил, что переговоры России и Украины в случае возобновления, вероятно, будут прямыми, без посредников. Он подчеркнул, что именно в таком формате они осуществлялись изначально. По словам господина Полищука, в ином случае западные посредники будут преследовать свои цели в ходе регулирования конфликта.

«Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на ход переговоров, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах»,— сказал в интервью ТАСС Алексей Полищук.

Он напомнил, что Россия общалась с Украиной только напрямую в ходе переговоров в феврале—апреле 2022 года на площадках, которые им «любезно предоставляли». Позже контакты осуществлялись по видеосвязи, но также оставались прямыми.

Переговоры между Россией и Украиной начались спустя несколько дней после начала военной спецоперации. Встречи делегаций двух стран проходили сначала в Белоруссии, а затем в Турции. По итогам договоренностей, достигнутых в марте, Россия отвела войска от Киева. После этого стороны неоднократно заявляли, что переговорный процесс зашел в тупик. Украина вышла из переговорного процесса в мае. Российская сторона заявляла, что причиной этому стало влияние стран Запада.

В Кремле заверяли, что Россия готова к решению конфликта дипломатическим путем, однако это невозможно из-за позиции Киева. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин. Киев неоднократно заявлял, что переговоры возможны только в случае вывода российских войск с Украины. Владимир Путин считает, что для возобновления диалога Украина должна «учесть новые территориальные реалии», то есть признать присоединенные регионы российскими. Украина это условие отвергает.

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Лусине Баласян