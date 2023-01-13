«Российские миротворцы в затруднительном положении»

Никол Пашинян призвал к прямому диалогу Баку и непризнанную Карабахскую республику. Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее дал понять, что не приемлет подобного варианта развития событий. Главная проблема — перекрытый азербайджанскими активистами Лачинский коридор, который соединяет Карабах с Арменией. На этом фоне у сторон конфликта возникает все больше претензий к российским миротворцам. В Москве, в свою очередь, заявляют, что работают над решением проблемы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что мирный процесс в регионе в очередной раз зашел в тупик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В наступившем году Никол Пашинян сделал ряд громких заявлений, в частности, он отказался проводить в Армении учения ОДКБ. В Кремле отреагировали в том ключе, что, мол, не нужно принимать скоропалительных решений, всем сейчас тяжело, нужно все обговорить, мы же все-таки союзники. Одновременно премьер активно продвигает тему возможной замены российских миротворцев в Карабахе на международную миссию ООН или какую-либо другую.

Официально Ереван не может это инициировать, поскольку мандат контингента утвержден всеми участниками конфликта и международными посредниками. Однако господин Пашинян недвусмысленно намекнул, что если Москва не в состоянии контролировать ситуацию в зоне своей ответственности, то он вполне может поднять соответствующий вопрос в Совбезе ООН, пусть пришлют международный контингент.

Нет смысла комментировать ситуацию вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики в целом: кто прав, кто виноват. Хочется задать несколько другой вопрос: Россия как посредник способна что-то изменить и на что-то повлиять? К ней прислушиваются, с ней считаются или как? Пока что в защиту российских миротворцев выступил исключительно новый премьер непризнанного Карабаха Рубен Варданян. Он не согласился с критикой, которая все громче звучит из Еревана. По его словам, пусть россияне здесь остаются на десятки лет, нужно расширить их мандат и, возможно, увеличить численность контингента, кроме них, защитить-то республику некому.

Логику Рубена Карленовича понять не трудно, однако есть большие сомнения в том, что все будет так, как он предлагает. И не очень верится, что Баку пойдет на политические переговоры с Карабахом. России сейчас не до Армении с Азербайджаном, равно как и Западу. Это понятно всем. Но зато есть Турция, которая не прочь стать главным миротворцем. И, похоже, все к этому и идет.

Что касается российского контингента, приходится констатировать следующее — он в крайне затруднительном положении, его мандат ограничен, никакие силовые действия военнослужащие предпринять не могут, на них давят со всех сторон. Более того, их явно пытаются сделать крайними все участники конфликта. И в таком случае предложение господина Пашиняна выглядит вполне логичным — пусть ООН вмешивается. Другой вопрос, что эта организация ровным счетом ни на что не способна. Но, опять же, друг и союзник Реджеп Тайип Эрдоган всегда готов помочь.

И следующий вопрос — способен ли Никол Пашинян перейти от полумер к решительным действиям и, например, выйти из ОДКБ? Пока что он только этим грозит. Что касается позиции Ильхама Алиева, то она известна: воевать он не собирается, но предлагает армянам Карабаха выбор — получить азербайджанский паспорт или уехать.

А что же Россия? Похоже, она теряет влияние на Южном Кавказе. И дальше впору рассуждать о том, насколько этот процесс глубокий, необратимый, или можно еще что-то поправить. Единственное, что можно здесь сказать — Армения по-прежнему зависит от Москвы, хотя теоретически можно предпринять ряд мер, как эту ситуацию изменить. Так, теоретически.

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