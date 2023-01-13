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Коммерсантъ FM
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В МИД России заявили, что Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Россия «имеет дело не с Киевом». По его мнению, Россия противостоит военно-промышленному конгломерату Украины и НАТО.

«О перспективах дипломатического урегулирования сейчас говорить непросто. По сути, мы имеем дело не с Киевом. Он — орудие в руках Запада, прежде всего США. На деле Россия противостоит не Украине, а натовско-украинскому военно-промышленному конгломерату, в котором украинцы выполняют функции инструмента вооруженной борьбы с Россией, а страны альянса — роль тыла, поставщика оружия, разведданных и целеуказаний»,— сказал Алексей Полищук ТАСС.

Господин Полищук добавил, что стороны получили «уже порядка 20» предложений о посредничестве для урегулирования конфликта России и Украины. «К сожалению, не все они искренние и заслуживают доверия. В первую очередь, это относится к странам, которые ввели незаконные санкции против России и поставляют на Украину вооружения, становясь тем самым стороной конфликта»,— заключил он.

Ранее ряд зарубежных политиков предлагали использовать свои страны для переговоров по урегулированию военного конфликта и Украины. Среди них — президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава МИД Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Подробнее о предложениях Турции — в материале «Ъ» «Турция играет на двух полях».

Олеся Павленко

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