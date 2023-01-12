Посол Украины в Турции отрицает поставку Украине кассетных боеприпасов

Посол Украины в Анкаре Василий Боднар заявил, что информация о поставках на Украину кассетных боеприпасов из Турции подготовлена для того, чтобы подорвать отношения между Турцией и Украиной и создать плохой имидж двух этих стран. Ранее о поставках на Украину кассетных боеприпасов написала газета Foreign Policy.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Боднар

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters Василий Боднар

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

«Это утверждение (о поставках на Украину кассетных боеприпасов.— "Ъ") не соответствует действительности, и я полностью его отвергаю. Это новости, которые были созданы как психологическое оружие, оружие информационных отношений, чтобы подорвать отношения между Турцией и Украиной и создать плохой имидж Украины и Турции в мире»,— заявил господин Боднар в интервью Anadolu.

Он также прокомментировал состоявшиеся в Анкаре встречи уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца. Василий Боднар сказал, что переговоры между сторонами продолжаются и сегодня, 12 января. Он указал на то, что осталось много тем, которые необходимо обсудить. По словам посла, на встрече омбудсмены говорили о правах гражданских лиц, об обмене пленными и о положении раненых.

Он также поблагодарил Турцию за проведение этих переговоров и заявил, что Анкара может сыграть важную роль в этом процессе.

11 января Foreign Policy сообщила, что с ноября 2022 года Турция начала поставлять Украине улучшенные боеприпасы двойного назначения (DPICM). По данным издания, украинские власти просили Вашингтон отправить эти боеприпасы, но получили отказ. Турция была единственной страной, от которой Украина могла получить DPICM.

Кассетные боеприпасы особенно опасны для гражданских лиц, поскольку выбрасывают суббоеприпасы — снаряды меньшего размера. Использование и передача кассетных боеприпасов запрещены специальной конвенцией, однако ни Украина, ни Россия в нее не входят.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек