Минута ужаса на Северном вокзале

В среду, 11 января, на Северном вокзале Парижа мужчина набросился на прохожих с самодельным ножом. Погибших нет. Ранено семь человек, в том числе и нападавший, который находится в больнице на грани смерти. Власти пока отказываются считать происшедшее терактом, склоняясь к версии банальной поножовщины, а СМИ рассказывают подробности об инциденте, занявшем всего одну минуту, и о личности нападавшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Французская полиция на Северном вокзале, где мужчина набросился на прохожих с ножом

Фото: Benoit Tessier, Reuters Французская полиция на Северном вокзале, где мужчина набросился на прохожих с ножом

Фото: Benoit Tessier, Reuters

Нападение произошло утром, перед самым началом часа пик на Северном вокзале, самом большом по числу пассажиров вокзале в Европе и одном из главных транспортных узлов Парижа. Здесь сходятся линии метро, пригородные маршруты и поезда дальнего следования, в том числе связывающие Париж с Британией по линии Eurostar, с Германией, Бельгией и Нидерландами — по линии Thalys.

В 6:42 по Парижу ссора у входа к пригородным линиям переросла в драку, неизвестный мужчина выхватил из-под пальто длинный нож и нанес противнику два десятка ударов. 36-летний мужчина был тяжело ранен, а нападавший с ножом в руках бросился в здание вокзала.

Как говорят очевидцы, он набрасывался на всех, с кем сталкивался. Пострадали три женщины в возрасте 40, 47 и 53 лет и еще один мужчина 41 года. Поскольку на вокзале дежурит пограничная полиция, которая проверяет документы у пассажиров, направляющихся в Британию, на пути человека с ножом через минуту встали полицейские. Один из них, 46-летний сотрудник, попытался скрутить преступника, но был ранен, от смерти его спас только пуленепробиваемый жилет. После этого полицейские открыли огонь. Дважды раненный в грудь и один раз в руку, нападавший был задержан и доставлен в городскую больницу Питье-Сальпетриер, где немедленно попал на операционный стол.

При аресте он назвал имя Мохаммед Амин М., но удостоверение личности оказалось фальшивым. Проверив отпечатки пальцев, полиция обнаружила, что он не раз задерживался за правонарушения, насилие и воровство, но каждый раз — под новыми именами.

«Это может быть мужчина, родившийся в Ливии или Алжире, которому около двадцати лет, но точный возраст не подтвержден»,— сообщила вечером прокурор Парижа Лора Бекко.

Допрос подозреваемого пока отложен «из-за состояния его здоровья».

Министр внутренних дел Жеральд Дарманен в 9 утра приехал на Северный вокзал и выступил перед телекамерами вместе с префектом полиции Парижа Лораном Нуньесом, мэром Анной Идальго и прокурором Лорой Бекко. Он поблагодарил своих подчиненных «за эффективную и смелую реакцию».

В связи с произошедшим на Северном вокзале возникает много вопросов. Вероятно, подозреваемый сам ответит на них, когда придет в себя и его можно будет допросить.

До сих пор МВД не уверено окончательно, что личность несостоявшегося убийцы установлена. Нет и ясного ответа на вопрос, было ли нападение террористическим актом.

Многие очевидцы слышали крики «Аллах акбар», другие говорят, что это была просто брань по-арабски. В пользу того, что нападение было подготовлено, говорит старательно изготовленное оружие, заточенный крюк с обмотанной веревкой рукоятью и надписью АСАВ («All cops are bastards»). Однако Национальная антитеррористическая прокуратура пока относится к этому варианту с сомнением. Против версии теракта и глава МВД Жеральд Дарманен.

Впрочем, позиция его министерства вызвала критику. Мало того что преступник был известен полиции. Он еще и находился с 2020 года под обязательством покинуть Францию, так называемым OQTF (obligation de quitter le territoire francais), которое не собирался исполнять. Мужчина должен был бы содержаться под стражей, но чиновники министерства разводят руками и объясняют, что самозваный Мохаммед Амин М. не мог быть выслан обратно в Ливию, откуда он прибыл три года назад, поскольку Ливия не сотрудничает с Францией, находится в состоянии непрекращающихся гражданских войн и не возвращает своих граждан.

У французских властей не было никакой возможности избавиться от опасного незваного гостя.

Вместе с тем это может сыграть на руку тому же Жеральду Дарманену в качестве нового аргумента за принятие закона о регулировании иммиграции, который уже обсуждается в парламенте и будет официально рассматриваться весной.

Алексей Тарханов, Париж