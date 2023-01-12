Новинки TAG Heuer: возвращение Monza, еще больше смарт-часов Connected

На состоявшемся в Сингапуре корпоративном смотре LVMH, Неделе часов, входящая в группу марка TAG Heuer продемонстрировала свои первые новинки 2023 года. Они относятся как к высокотехнологичному сегменту (смарт-часы Connected, подзаряжающиеся от солнечной энергии Aquaracer Professional 200 Solargraph), так и к вдохновленным богатым историческим наследием марки (Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition, Monza).

Популярная коллекция умных часов Connected пополнилась тремя моделями в титановом корпусе с матовым черным DLC-покрытием: Calibre E4 42 mm (ранее черненые Connected выпускались в корпусах диаметром 45 мм, теперь появилась уменьшенная до 42 мм версия), Calibre E4 Golf Edition 42 mm c новыми функциями отслеживания счета и рекомендациями по выбору наиболее подходящей для удара клюшки и Calibre E4 Sport Edition 45 mm, получившей новое приложение Trail & Hiking для бегунов и любителей трекинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Ремешки часов TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition 45 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition 45 mm Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 11 Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Ремешки часов TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Golf Edition 42 mm Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition 45 mm Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Connected Calibre E4 Sport Edition 45 mm Фото: Tag Heuer

Про часы Aquaracer Professional 200 Solargraph с полупрозрачным циферблатом, позволяющим кварцевому механизму Solargraph подзаряжаться от искусственного и дневного света, «Коммерсантъ Стиль» подробно рассказывал прошлой весной. Тогда модель была представлена в стальном корпусе диаметром 40 мм, теперь же предстала в более легком и уместном для использования «на пленэре» титане того же размера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 6 Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Aquaracer Professional 200 Solargraph Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer

В линейку TAG Heuer вновь вернулась модель Monza, впервые представленная в 1976 году и названная в честь автодрома в окрестностях Милана. Хронограф периодически перевыпускался с начала 2000-х годов, всякий раз сохраняя характерный для оригинала подушкообразный корпус. На сей раз он выполнен из довольно редкого в арсенале марки карбона и имеет диаметр 42 мм. Задняя крышка сделана из титана с черным PVD-покрытием, а заводная коронка и кнопки управления хронографом — из стали с черным DLC-покрытием. Сквозь обрамленный фланцем с тахиметрической и пульсометрическими шкалами скелетонизированный циферблат с дымчато-синими элементами, а также через сапфировое окно задней крышки видны детали автоматического мануфактурного калибра Heuer 02 Flyback (с возвратным хронографом), имеющего сертификат особо точных часов COSC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 6 Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Monza Фото: Tag Heuer

Наконец, в рамках отмечающегося в 2023 году 60-летия хронографа Carrera лимитированной серией из 600 индивидуально пронумерованных экземпляров выпущена винтажная по духу юбилейная модель. Основой для нее стали часы Carrera Ref. 2447 SN конца 1960-х годов. В современной реплике бережно сохранены черты оригинала: циферблат типа «панда» (черные счетчики хронографа на серебристом фоне основного циферблата), двойные часовые метки, форма и раскраска стрелок, кнопки-«грибочки» хронографа, исторический логотип Heuer. Разумеется, обычное для 1960-х плоское минеральное стекло уступило место выпуклому сапфировому, а покупной механизм Valjoux с ручным заводом — автоматическому мануфактурному Heuer 02 с 80-часовым запасом хода. Корпус стальной, диаметром 39 мм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Следующая фотография 1 / 9 Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer Часы TAG Heuer Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition Фото: Tag Heuer

Юрий Хнычкин