Новинки TAG Heuer: возвращение Monza, еще больше смарт-часов Connected

На состоявшемся в Сингапуре корпоративном смотре LVMH, Неделе часов, входящая в группу марка TAG Heuer продемонстрировала свои первые новинки 2023 года. Они относятся как к высокотехнологичному сегменту (смарт-часы Connected, подзаряжающиеся от солнечной энергии Aquaracer Professional 200 Solargraph), так и к вдохновленным богатым историческим наследием марки (Carrera Chronograph 60th Anniversary Edition, Monza).
Популярная коллекция умных часов Connected пополнилась тремя моделями в титановом корпусе с матовым черным DLC-покрытием: Calibre E4 42 mm (ранее черненые Connected выпускались в корпусах диаметром 45 мм, теперь появилась уменьшенная до 42 мм версия), Calibre E4 Golf Edition 42 mm c новыми функциями отслеживания счета и рекомендациями по выбору наиболее подходящей для удара клюшки и Calibre E4 Sport Edition 45 mm, получившей новое приложение Trail & Hiking для бегунов и любителей трекинга.
Про часы Aquaracer Professional 200 Solargraph с полупрозрачным циферблатом, позволяющим кварцевому механизму Solargraph подзаряжаться от искусственного и дневного света, «Коммерсантъ Стиль» подробно рассказывал прошлой весной. Тогда модель была представлена в стальном корпусе диаметром 40 мм, теперь же предстала в более легком и уместном для использования «на пленэре» титане того же размера.
В линейку TAG Heuer вновь вернулась модель Monza, впервые представленная в 1976 году и названная в честь автодрома в окрестностях Милана. Хронограф периодически перевыпускался с начала 2000-х годов, всякий раз сохраняя характерный для оригинала подушкообразный корпус. На сей раз он выполнен из довольно редкого в арсенале марки карбона и имеет диаметр 42 мм. Задняя крышка сделана из титана с черным PVD-покрытием, а заводная коронка и кнопки управления хронографом — из стали с черным DLC-покрытием. Сквозь обрамленный фланцем с тахиметрической и пульсометрическими шкалами скелетонизированный циферблат с дымчато-синими элементами, а также через сапфировое окно задней крышки видны детали автоматического мануфактурного калибра Heuer 02 Flyback (с возвратным хронографом), имеющего сертификат особо точных часов COSC.
Наконец, в рамках отмечающегося в 2023 году 60-летия хронографа Carrera лимитированной серией из 600 индивидуально пронумерованных экземпляров выпущена винтажная по духу юбилейная модель. Основой для нее стали часы Carrera Ref. 2447 SN конца 1960-х годов. В современной реплике бережно сохранены черты оригинала: циферблат типа «панда» (черные счетчики хронографа на серебристом фоне основного циферблата), двойные часовые метки, форма и раскраска стрелок, кнопки-«грибочки» хронографа, исторический логотип Heuer. Разумеется, обычное для 1960-х плоское минеральное стекло уступило место выпуклому сапфировому, а покупной механизм Valjoux с ручным заводом — автоматическому мануфактурному Heuer 02 с 80-часовым запасом хода. Корпус стальной, диаметром 39 мм.